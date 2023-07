Annalisa sposa, le prime foto del matrimonio (e l'abito che nessuno si aspettava)

Annalisa ha detto "sì". La cantante veneta ha sposato il suo compagno Francesco Muglia, vice presidente marketing di Costa Crociere, il 29 giugno con una cerimonia blindatissima ad Assisi, in Umbria, dove si è svolto il rito religioso alla presenza di soli 80 invitati tra amici più stretti e famiglie. Un momento speciale per la cantante 37enne che, pur essendo di solito riservatissima sulla sua vita privata, - dopotutto, fino a poco fa, nessuno sapeva fosse fidanzata - ha voluto condividere con i suoi fan, attraverso i social, i primi scatti del suo matrimonio e, soprattutto, svelare quale abito da sposa ha scelto per il suo giorno più bello.

Nel suo profilo Instagram, infatti, Annalisa si è mostrata in un paio di scatti romanticissimi che la vedono indossare un meraviglioso abito da sposa, decisamente non tradizionale, ma perfettamente in linea con il suo stile rock. Nali, infatti, ha scelto un abito bianco in pizzo corto, attillato, con collo alto e maniche lunghe, firmato Dole&Gabbana. I capelli, invece, Annalisa ha scelto di raccoglierli in una coda alta.

Un look romantico ma allo stesso tempo grintoso ultimato da un paio di scarpe col tacco abbinate al vestito. Nelle foto non si vede il marito Francesco che, però, possiamo immaginare sia stato elegantissimo tanto quanto lei.

La dolcissima dedica di Annalisa all'amore

E non è finita qui perché Annalisa ha accompagnato le prime foto del suo matrimonio con Francesco Muglia con una dolcissima dedica all'amore. Su Instagram, infatti, la cantante della hit estiva Disco Paradise, ha aperto il suo cuore e ha svelato a tutti cosa pensa dell'amore.

"Mi sono chiesta tante volte che cos’è l’amore, e la verità è che non ho una risposta precisa.

Io lo interpreto come una spinta fortissima verso il futuro, quella passione che ti spinge a fare tutto, anche cose inaspettate.

La musica, le mie persone, le mie fragilità, i miei traguardi, mettersi nei panni degli altri, l’immaginazione, i luoghi, la condivisione, piangere, ridere, buttarsi. L’amore per l’amore".

Una dedica, quella di Annalisa, che ha ricevuto moltissimi like, soprattutto da tanti colleghi del mondo della musica e dello spettacolo come Baby K, Noemi, Elisabetta Gregoraci, Emma Marrone e perfino Chiara Ferragni.

La seconda cerimonia in Liguria

Il matrimonio religioso di Annalisa e Francesco è stato celebrato lo scorso 29 giugno ad Assisi, un luogo molto caro allo sposo, ma il rito civile è stato celebrato a Tellaro, in Liguria con molti più presenti al quale dovrebbe seguire una super festa con molti invitati vip.