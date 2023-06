Annalisa sposa: svelata la location da sogno del matrimonio, le foto

Sarà una giornata da favola. A giudicare dalla location scelta, non potrà essere altrimenti. Parliamo del grande giorno di Annalisa, quello in cui la cantante 37enne dirà finalmente sì al compagno Francesco Muglia, 43 anni. Un amore tenuto top secret fino ad oggi, quando la love story si è diffusa grazie alle gole profonde degli amici vicini. E altrettanto top secret sono i preparativi per le nozze, sebbene comincia a farsi spazio qualche rumors: ad esempio, il luogo in cui sarà pronunciato il fatidico sì.

Parliamo di Tellaro, un borgo pittoresco in provincia di La Spezia. Stando ai ben informati - fa sapere il Corriere della Sera - la coppia si unirà in matrimonio proprio nella località affacciata sul Golfo della Spezia, tra scorci suggestivi e profumo di mare. Un posto mozzafiato, poco famoso dal punto di vista turistico, ma che sicuramente otterrà la visibilità che merita dopo un evento mediatico così chiacchierato. Con ogni probabilità la chiesa scelta sarà quella di San Giorgio, qualora la coppia scegliesse il rito religioso, come tutto lascia presagire.

Pochissime le altre info al riguardo. La lista degli invitati, ad esempio resta top secret. Impossibile sapere quale sarà il locale in cui i due porteranno gli ospiti a festeggiare per la serata.

Chi è Francesco Muglia

Che ci sarebbe stato il mare a fare da sfondo alle nozze di Annalisa era facile da ipotizzare. Francesco Muglia infatti, il fidanzato e furuto marito, lavora per Costa Crociere e, proprio nel corso di un evento organizzato su una crociera, i due si sono conosciuti. Ignoto al mondo dello spettacolo, Muglia ha 43 anni, è originario di Padova e lavora appunto come vicepresidente marketing per l'azienda.

L'anno d'oro di Annalisa: la canzoni, il matrimonio (e la risposta alla gravidanza)

Per entrambi insomma il successo nella vita privata va di pari passo con la carriera. Per Annalisa infatti è un momento d'oro. Mentre in radio i suoi ultimi singoli "Mon Amour" e "Disco Paradise" risuonano come veri e propri tormentoni dell'estate, l'artista ligure si prepara a coronare anche il suo sogno d'amore. "Sì abbiamo deciso di sposarci", ha confermato lei stessa dopo mesi di pettegolezzi sviati, e finalmente pronta a gridare al mondo la sua felicità. "Per tutti gli altri, però, sarà una sorpresa - rivela Annalisa - Visto che nelle interviste non ho mai parlato di lui". E alla domanda su una possibile gravidanza, Annalisa rivela: "Una gravidanza? La metterei in note musicali. Non riuscirei mai, in ogni caso, a rinunciare alla musica".