Annalisa incinta? Il pancino è più che sospetto: video

Bebè in arrivo per Annalisa? La domanda impazza sui social, dove sta circolando un video in cui la cantante - ospite sul palco di RDS Summer Festival - ha un pancino più che sospetto. Anche il look non è quello solito: pantalone lungo nero, morbido, scarpa alta ma comoda, camicetta bianca e un bustino nero che le evidenza forme più morbide. La performance più "tranquilla".

Per molti non ci sono dubbi: "Sicuramente è in dolce attesa". Nessuna replica da parte sua - almeno per il momento - ma se la notizia della gravidanza venisse confermata, è probabile che questo sia stato un 'teaser' ben pensato dall'artista, che proprio recentemente in un'intervista aveva rivelato il suo desiderio di maternità.

Il matrimonio con Francesco Muglia

Annalisa ha sposato a fine giugno Francesco Muglia. Un matrimonio in gran segreto, celebrato nella Basilica di Assisi davanti alle rispettive famiglie e agli amici più intimi, di cui ha dato notizia soltanto il giorno dopo. Riservatissima sulla sua vita privata, la 38enne potrebbe rifare la stessa scelta per una eventuale gravidanza, anche se questa è decisamente più difficile da nascondere.