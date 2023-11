Annalisa commenta la voce sulla sua gravidanza: "Indelicata". Poi parla dei suoi rapporti con Elodie ed Emma

"Ci arrivo con una preparazione artistica e fisica molto impegnativa. Ho lavorato su tutto: musica, coreografie, costumi, visual": così Annalisa descrive la sua preparazione al debutto della prima tournée nei palasport che parte stasera al Forum di Assago. Lo fa alla fine di un'intervista pubblicata oggi sul Corriere della Sera, dove la cantautrice 38enne ripercorre le tappe salienti di un successo partito da Amici di Maria De Filippi e poi cresciuto via via grazie a brani come Bellissima, Mon Amour e all'album uscito da poco E poi siamo finiti nel vortice.

La sua vita professionale è cambiata moltissimo, segnata com'è stata dalla vetta delle classifiche e dal fenomeno della viralità con milioni di visualizzazioni e relativi balletti su TikTok. Ma pure quella privata ha avuto i suoi passi avanti, con un matrimonio celebrato quando in pochissimi erano al corrente che fosse anche solo fidanzata e l'inevitabile curiosità dei tanti che ha circondato la sfera più intima. A settembre, poco dopo le nozze con il manager Francesco Muglia, è divampato il gossip di una gravidanza smentita dalla stessa Annalisa che oggi torna anche su questo aspetto per ribadire l'inopportunità di certe indiscrezioni. "Ho già detto quanto sia stata indelicata" ha detto a proposito della notizia che l'ha riguardata: "Aggiungo però che mi ha dato ancor più fastidio ritrovarmi a commentare un pettegolezzo nel momento in cui avrei dovuto parlare del mio lavoro, dopo un anno in cui avevo pure raggiunto grandi risultati. Credo sia una conseguenza della notorietà, ma pure dei tempi in cui viviamo, con un’attenzione morbosa sulle vite private".

"Io sono riservata, ma non nascondo in modo ossessivo la mia sfera intima, anche perché sono molto serena su questo argomento. Non voglio però che diventi un amplificatore del mio lavoro e viceversa", spiega ancora Annalisa precisando la volontà di tenere separati lavoro e vita privata: "Sui social mi comporto in modo diverso a seconda della piattaforma che uso. Il feed di Instagram è dedicato solo al lavoro, ma nelle stories mostro anche la mia casa, i miei animali o le vacanze. Su Twitter, continuo a chiamarlo così perché mi fa strano dire X, mi piace fare qualche commento. TikTok mi diverte, ma sto ancora prendendo le misure. Continuo a postare su Facebook perché una parte importante del mio pubblico è ancora lì".

I rapporti con Emma e Elodie

Alla festa di lancio del suo album a Milano c'era Elodie che, insieme a lei è senz'altro, un'altra icona pop del momento. Per ora in ballo non c'è alcun progetto di collaborazione professionale, ma di certo a legarle c'è tanta stima reciproca. "Per ora non abbiamo un progetto musicale insieme, ci stimiamo e penso sia importante sostenerci a vicenda. In Italia siamo poche cantanti donne e ci rompono parecchio, se ci spogliamo troppo, se non ci spogliamo, se cambiamo look... Non va mai bene niente", dice Annalisa: "Anche se ognuna ha la sua strada, è bello fare squadra. Io tifo per Elodie, per Emma e per tante altre. Tutta questa solidarietà tra artisti uomini, invece, non la vedo. Ci sono ancora un bel po' di passi avanti da fare". Se parteciperà al prossimo Sanremo? "Il Festival ormai è una vetrina importantissima e questo è il momento dell’anno in cui tutti noi artisti iniziamo a pensarci. Per quanto mi riguarda dipende dal brano: deve essere perfetto, se c’è solo un mezzo dubbio, mio o del team, meglio stare a casa" la risposta della cantante che non chiude le porte alla possibilità - chissà! - di affiancare Amadeus nella conduzione. "Sarebbe bellissimo, anche in futuro", ammette, "Mi permetterebbe di aggiungere un tassello importante al mio lavoro e sarebbe comunque una grande occasione per fare musica".