"La tua musica è buonumore tra le bombe". Annalisa riceve una lettera dall'Ucraina, la sua reazione

Un regalo che Annalisa mai si sarebbe aspettata di ricevere. Non un semplice dono materiale, ma un gesto quasi spirituale. La cantante ha condiviso, con una storia Instagram, la lettera che ha ricevuto.

"Sig.ra Annalisa, le scrivo solo per ringraziarla - si legge sul foglio bianco - per la serenità ed il buonumore che mi dà quando ascolto le sue canzoni, stati d'amico necessari qui a Kiev tra un attacco e l'altro da parte dei missili e droni russi. Ancora Grazie". La lettera arriva direttamente dall'Ucraina dove ancora è in atto la guerra. Il messaggio ha emozionato Annalisa che infatti ha commentato così la lettera: "Penso non ci sia cosa più grande di questa. Oggi per me è un giorno speciale davvero".