Annalisa parla per la prima volta del marito e del matrimonio, poi rivela: "Vorrei un figlio"

Annalisa e il compagno Francesco Muglia si sono sposati in gran segreto il 29 giugno. Una cerimonia che non era stata annunciata e la cui imminenza era trapelata quasi per caso. La cantante 37enne e il vice presidente marketing di Costa Crociere, 43 anni, volevano che fosse una cosa intima e privata: solo due foto sono state condivise sui social e solo da Annalisa che la ritraevano con l'abito da sposa, un mini dress bianco in pizzo, le altre sono state rese note dal settimanale Chi.

Per la prima volta, a Vanity Fair, la popstar che ha scalato le classifiche italiane ha deciso di parlare, ma giusto lo stretto necessario, di quel giorno e soprattutto di Muglia. Da sempre molto ansiosa e alla ricerca della perfezione, ammette di non aver dormito la notte prima del matrimonio: "Ho dormito poco, pensavo solo ossessivamente a tutto quanto" e nello specifico che "le persone sarebbero state bene, di creare un bel ricordo per ciascuna di loro". Lei invece era tranquilla perché "dei miei sentimenti sono sempre stata sicura".

Com'era stato ipotizzato in queste settimane Annalisa e Francesco si sono conosciuti due anni fa in occasione di un "evento di Costa Crociere dove lavora. È stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare". In quell'occasione non successe niente, "non ci siamo nemmeno scambiati i numeri. Lui mi ha scritto poi sui social".

L'amore per Francesco, il matrimonio e il desiderio di diventare madre

Neanche sulla proposta di matrimonio Annalisa si sbilancia troppo e racconta solo che è arrivata durante una vacanza. Il matrimonio è stata una scelta semplice, lei da sempre si immaginava che si sarebbe sposata, ma non per l'abito o la festa, ma per "celebrare un amore e condividere la felicità con i miei cari. Non pensavo neanche alla chiesa, che è stato un desiderio più di Francesco". Alla domanda sul perché "proprio lui" però non riesce a trattenersi: "Perché io e lui ci mettiamo alla prova di continuo, non c’è mai stasi, che è la cosa che ho sempre temuto nelle relazioni e in ogni ambito della vita. Con lui mi sento sempre in movimento, anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza".

Questo essere sempre in movimento li ha portati a non avere una sola casa: "Stiamo un po' a Genova, un po' a Savona, io un po' a Milano. Sempre con la valigia in mano". Con il matrimonio nulla è cambiato, anzi, perché "era già cambiato tutto quando ci siamo conosciuti, questa sensazione di non trainare né di essere trainata, ma di stare in movimento insieme". I due pensano anche ad un figlio, Annalisa lo vorrebbe molto, "ma non ci siamo ancora dedicati", aggiunge.

Stare con Nali non è facile, "ma il fatto che anche lui sia sempre impegnato aiuta, vuol dire che capisce i miei ritmi" anche se è fuori dal mondo dello spettacolo e questo alla cantautrice piace "moltissimo, perché non condividere ogni cosa è salutare. E poi perché lo sguardo esterno è importante: dentro ci sono già io".

Il giorno delle nozze, alle quali ha partecipato anche Maria De Filippi, è stato più bello di quanto pensasse, anche perché non pensava che ci sarebbero "state così tante persone perché le persone hanno un sacco di impegni".

Al suo matrimonio, come si poteva intuire dalle foto del settimanale, Annalisa ha cantato. Ha scelto di interpretare un pezzo di Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi di Lucio Battisti: "Quando arriva il ritornello 'Come può uno scoglio arginare il mare…', lì la canzone si apre tutta. 'Le discese ardite e le risalite' sono simboliche della mia filosofia di vita, è tutto quello che cerco di raccontare nelle mie canzoni".