"Hai incontrato tuo marito su Tinder?": Cattelan chiede, Annalisa risponde e svela un retroscena sulle nozze

Annalisa è stata ospite di Stasera C'è Cattelan nella prima puntata della stagione segnata dall'assenza a sorpresa di Belen Rodriguez. La cantante resta sulla cresta dell'onda del successo musicale per le sue ballatissime hit, ma anche per via della sua vita privata che qualche mese fa ha fatto molto parlare per le nozze con Franscesco Muglia, celebrate prima con pochissimi invitati e poi, ancora, con una grande festa. L'argomento è stato tra quelli oggetto dell'intervista di Alessandro Cattelan che, con l'ironia che contraddistingue il suo stile, ha chiesto qualche informazione sulla sua sfera personale e sul suo riservatissimo marito, a partire dal loro primo incontro.

"Un anno fa eri single... Non è uno trovato su Tinder, no?!" ha chiesto ironicamente il conduttore alla sua ospite che così ha ripercorso il primo incontro con il fidanzato assicurando che no, l'app per gli incontri tanto in voga oggi non c'entra nulla: "No, non l’ho incontrato su Tinder. Ci siamo incontrati sul lavoro. Io dovevo cantare a un evento e c'era anche lui. Poi ci siamo risentiti e rivisti dopo. Durante l'evento c'è stato solo un piacere-piacere. Questi primi mesi sono belli e non è cambiato nulla, è come prima. Ovviamente c'è stato il giorno del matrimonio, la condivisione con tutte le persone che amiamo. Abbiamo fatto una festa piccola solo per la famiglia e poi giorni dopo la festa con tutti gli amici. A casa bene. Poi è ovvio che ci sono anche le discussioni. Le litigate sono sull'impicciarsi ognuno rispettivamente sul come l'altro dovrebbe gestire le amicizie".

Nel corso dell'intervista Annalisa ha raccontato anche un retroscena sulle nozze, ovvero la dimenticanza di quella che da sempre è considerata una consuetudine di tutti i matrimoni: il lancio del bouquet della sposa, tralasciato in entrambe le feste e perciò recuperato durante la sua presenza televisiva. "La regola è: chi lo prende si sposa", ha detto Cattelan che allora, insieme alla neosposa, si è diretto verso il pubblico per il rito che ha fatto felici un ragazzo e una ragazza seduti in platea.

Di seguito l'intervista di Annalisa a Stasera C'è Cattelan

Chi è il marito di Annalisa

Classe 1980, Francesco Muglia è il marito di Annalisa. I due, infatti, sono convolati a nozze quest'estate. Lontano dai riflettori, Muglia condivide con la moglie la passione per la riservatezza. La cantante, infatti, non hai mai dato adito a gossip o pettegolezzi sul proprio conto, prestando particolare attenzione alla privacy e alla propria vita privata. Lo stesso matrimonio, infatti, è stato sostanzialmente tenuto segreto fino all'ultimo.

Muglia è specializzato in marketing e comunicazione e attualmente è il vicepresidente di Costa Crociere per il mercato globale. "È stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare - ha raccontato Annalisa di lui, in un'intervista a Vanity Fair -. Come ci siamo conosciuti? Ad un suo evento di lavoro. In quell'occasione non successe niente, non ci siamo nemmeno scambiati i numeri. Lui poi mi ha scritto sui social". Si era vociferato di un presunto bebé in arrivo, ma la stessa cantante è intervenuta via social: "L'unico parto attualmente previsto è quello del mio disco", ha detto smentendo la notizia.