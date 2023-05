Annalisa si sposa: chi è il futuro marito Francesco Muglia

Annalisa presto potrebbe sposarsi. Le voci circolavano da giorni, ma nelle ultime ore sui social è diventata virale quella che sarebbe la prova delle nozze: la foto della pubblicazione di matrimonio della cantante. Tramite lo scatto è diventato noto anche il nome del futuro marito: Francesco Muglia. E controllando sul profilo Instagram della cantante c'è un segui ad un Francesco Muglia, che potrebbe quindi essere il compagno di Annalisa.

Chi è il futuro marito di Annalisa

La cantante è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e la notizia delle nozze arriva come un fulmine a ciel sereno in quanto molti neanche sapevano che fosse fidanzata. Muglia sarebbe di origine padovana e lavorerebbe dal 2016 per Costa Crociere, quindi un ambito totalmente diverso dal mondo dello spettacolo. Sul web si possono trovare alcune informazioni sulla formazione accademica di Muglia: sarebbe laureato in lettere all'Università di Padova e avrebbe poi frequentato un Master in marketing e sales management a Milano.