Annalisa Minetti, anche la sorella ha la sua stessa malattia: il racconto commosso a Verissimo

Annalisa Minetti si è raccontata a Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo sabato 23 settembre. La cantante 46enne, atleta paralimpica e già concorrente a Miss Italia nel 1997, è affetta da una malattia ereditaria chiamata retinite pigmentosa che ha causato una cecità peggiorata sempre più negli anni. Oggi Annalisa ha perso completamente la vista e della sua dolorosa situazione ha parlato nel corso di un'intervista dove non ha mancato di commuoversi pensando a sua sorella che vive il suo stesso problema di salute.

"Ho perso completamente la vista. Lo sapevo che sarebbe arrivato quel momento e perciò pensavo che non sarebbe stato doloroso. Ma quando il medico me lo ha detto sono rimasta male. Ho fatto un pianto infinito. L'ho detto solo a mia sorella, poi a mio marito" ha raccontato la cantante unita a Francesca da un legame speciale accresciuto ancora di più per via della stessa malattia. "Insieme ai miei figli la amo in modo smisurato. È forte, determinata, è una mamma e una moglie incredibile. Non ha tralasciato i suoi sogni. Si è sposata, è una mamma incredibile e siamo m unite e sappiamo che non è semplice".

Toffanin ha chiesto se sia lei, Francesca, la sua spalla, avendo il suo stesso problema di salute: "In questo siamo molto unite, sappiamo che non è un percorso semplice. Ma noi abbiamo un cuore e sappiamo spingerci oltre il traguardo", ha aggiunto commossa. E l'emozione è stata tanta anche per la conduttrice, soprattutto quando Annalisa ha spiegato tra le lacrime quanto per lei sia difficile non veder crescere i suoi figli. Alla domanda se davvero non ci siano speranze di poter tornare a vedere, Minetti ha confidato che i medici le hanno parlato di un chip che potrebbe aiutarla, ma non adesso: il suo desiderio più grande sarebbe quello di avere un apparecchio che l'aiuti a vedere crescere i suoi bambini.