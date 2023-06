Annalisa si è sposata in gran segreto

Annalisa si è sposata con Francesco Muglia. La cantante 37enne e il vice presidente marketing di Costa Crociere, 43 anni, sono diventati moglie e marito il 29 giugno in Umbria con una cerimonia celebrata in gran segreto alla presenza di pochi amici e famigliari. Le nozze erano previste l'1 luglio a Tellaro, borgo di Lerici in Liguria, ma la coppia ha spiazzato tutti unendosi con rito religioso due giorni prima del previsto nella città di San Francesco.

Al momento non è circolata alcuna foto, come nello stile della proverbiale riservatezza della coppia. Le notizie che circolano in rete raccontano che il rito è stato celebrato da un frate amico dello sposo e che, in seguito, gli sposi e i pochissimi invitati hanno organizzato il ricevimento presso la Locanda del Cardinale. Ai presenti Annalisa e Francesco hanno chiesto la massima privacy e, dunque, di non pubblicare foto sui social.



A Tellaro, invece, pare che sia confermata la grande festa con gli amici del mondo dello spettacolo tra cui Alessandra Amoroso, J-Ax e Fedez (forse con la moglie Chiara Ferragni), questi ultimi protagonisti con lei del nuovo tormentone estivo Disco Paradise. Sin dal suo esordio ad Amici Annalisa è stata sempre gelosissima della sua vita privata, al punto che la relazione con il manager padovano è stata confermata solo di recente a ridosso di un matrimonio organizzato e celebrato all'insaputa di tutti. "Sì abbiamo deciso di sposarci", sono state le parole di Annalisa in un'intervista che ha raccontato di Francesco conosciuto durante una crociera e della sorpresa che avrebbero fatto con un matrimonio deciso senza troppa pubblicità.