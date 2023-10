"Cosa pensa Maria De Filippi della tua svolta sexy?": le parole di Annalisa sulla conduttrice di Amici

È tra le cantanti più seguite dell'ultimo periodo Annalisa, forte di un successo che da "Bellissima" a "Ragazza sola" - solo per citare alcuni suoi successi - continua a mietere consensi nell'ambito musicale. Intervistata sulla sua carriera a Radio Deejay, la 38enne di Savona ha parlato anche di Maria De Filippi che, anche a distanza di anni dalla sua partecipazione ad Amici nel 2010, resta tutt'ora una figura determinante come fonte preziosa di consigli e sostegno.

"Io la sento vicino sempre, devo essere sincera", ha confidato a Nicola Savino: "Però devo dirti che il fatto che nei momenti davvero importanti non è mai mancata. Lei è sempre stata una consigliera. Ma anche una chiacchiera a volte. Lei è molto sintetica, però cavolo… In quelle due parole che ti dice… Stai già meglio dopo". Il conduttore radiofonico ha poi chiesto quale sia stato il commento di Maria rispetto alla sua immagine degli ultimi tempi: "Cosa ha detto della svolta sexy? Perché possiamo dire che c’è stata una svolta sexy", la domanda per lei. "Non lo so. Di questo non abbiamo parlato in maniera dettagliata. Però io ho percepito un grande sostegno da parte sua", ha affermato la cantante: "Anche apprezzamento nel momento in cui, per esempio, sono andata a cantare i miei singoli ad Amici. Ho visto veramente uno spiegamento di forze, coreografie meravigliose… Un appoggio bello, è sempre stata così devo dire".

E a proposito di Amici, Annalisa di recente è stata ospite del programma di Canale 5 dov'è stato evidente ancora una volta il bel rapporto tra lei e la conduttrice: "Tuo marito è molto bello", le ha detto, infatti, Maria parlando di Francesco Muglia, sposato l'estate scorsa con una cerimonia che, tra i pochissimi invitati, ha trovato anche la stessa amica Maria De Filippi.

Di seguito l'intervista di Annalisa a Radio Deejay