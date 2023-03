Annalisa stravolge il look: il taglio di capelli è netto (e non solo quello)

Non è chiaro se il piercing sia finto o vero, ma è uno dei dettagli che non sono passati inosservati del cambio look di Annalisa. La cantante in occasione dell'uscita del suo nuovo singolo, Mon Amour, ha rivoluzionato il suo stile tagliandosi i capelli e anche cambiando colore. Chi se la ricorda rossa e con la chioma lunghissima rimarrà stupito: ha scelto un caschetto con frangia e adesso il nero ha preso il posto al rosso.

Le reazioni al questo stravolgimento sono state moltissime e tutte positive. I commenti sotto al post Instagram sono centinaia e in tutti si possono leggere solo parole di approvazione. Con particolare entusiasmo sarà accolto anche il nuovo brano di Nali. E chissà se Maria De Filippi non la inviterà in una delle puntata del serale proprio per presentare il suo ultimo lavoro.