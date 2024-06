Annalisa infastidita dalle battute di Tananai: la sua espressione dice tutto, il video

Annalisa e Tananai sono la coppia che sta infiammando l'estate italiana. La loro canzone "Storie brevi" è destinata ad essere uno dei brani dell'alta rotazione nei prossimi mesi estivi. E mentre i due cantanti scalano le classifiche i loro fan iniziano a sperare che tra i due ci sia del tenero. Niente di più lontano dalla realtà anche perché Annalisa si è da poco sposata, mentre Tananai è fidanzato da circa quatto anni.

Sui social la loro canzone è virale, come sono virali anche le clip delle interviste che in queste settimane hanno rilasciato. Su TikTok ad esempio ha quasi 30mila visualizzazioni un momento del dietro le quinte di Battiti Live, dove i cantanti si sono esibiti la scorsa settimana. I due sono stati intervistati da Radio Norba e tra una battuta e un'altra con lo spekaer c'è stato un momento in cui Annalisa era molto infastidita e si poteva ben capire dal suo sguardo e dalle risposte che ha dato.

Quando volete una birretta sul divano si può fare raga eh, le porto io le birre. "Ah sì, ma io preferisco Anna", l'ha prontamente interrotto Tananai. "Ma io mi aggiungo soltanto eh, che facciamo solo io e te?", ha poi aggiunto il conduttore radiofonico. "Facciamo un gruppetto", è intervenuta Annalisa seccata da quello scambio di battute. Nei commenti poi in molti sottolineano che lei è sposata, ma che è facile comprendere perché Alberto preferisca lei. Sarà stato solo un momento, anche perché sui social i due continuano a condividere foto e a commentarsi i post: tutti segni che la loro collaborazione sta proseguendo a gonfie vele.