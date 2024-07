Parla Annamaria Bernardini de Pace, l'avvocato dei vip: "Non tutti pagano" (e fa i nomi)

Annamaria Bernardini de Pace è la legale dei vip, con specializzazione nel diritto civile e in particolare nel diritto della famiglia, della persona e dei minori. Il suo nome è celebrerrimo a Roma, ma le ultime cronache l'hanno legata al divorzio Totti solo per citarne uno, ed è una vera e propria istituzione. È quasi incredibile se si pensa che neanche avrebbe voluto fare l'avvocato. Voleva fare la mamma e oltre a farlo nella vita privata, ha due figlie che l'hanno resa nonna, l'ha fatto anche nella sua carriera: "Da quando ho iniziato a lavorare ho formato almeno 400 ragazzi, adesso in studio ne ho 26, per me sono tutti figli", ha dichiarato al settimanale Gente. Non solo vip però, di recente ha subito anche delle minacce: "Mi sono occupata del problema della disforia di genere dell'ospedale Careggi di FIrenze e da allora ricevo telefonate minatorie. Credo che dietro alla questione ci siano grandi interessi economici"

I clienti che non pagano perché pensano che basti la 'pubblicità'

Da quando Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la loro separazione in molti hanno cercato di farla parlare, per un periodo lei è stata l'avvocato dell'ex calciatore, ma non ha mai rilasciato dichiarazioni. "Non parlo mai dei miei clienti. Parlo solo di quelli che non pagano", ha commentato al magazine e poi quasi a sorpresa ha fatto i nomi di chi non l'ha mai pagata. "Nina Moric e Asia Argento non hanno pagato. Ci sono alcuni che pensano che io debba essere ripagata per accostare il mio nome al loro, ma il mio è più lungo". E parlando di clienti vip, la sua prima cliente nota fu Ornella Vanoni: "Era il 1984 e vincemmo una causa da 300 milioni contro Berlusconi per via di una trasmissione andata in onda e per cui Ornella non era stata pagata", la seconda fu "Loredana Bertè".