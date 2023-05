Bernardini de Pace: "Romina e Al Bano il divorzio più sanguinoso. L'assegno più alto ottenuto? 100mila euro al mese"

L'infanzia, la famiglia di origine, il suo matrimonio finito e i divorzi tra ex coniugi (molti vip) che segue in tribunale sono stati gli argomenti dell'intervista che Annamaria Bernardini de Pace ha rilasciato al Corriere della Sera. L'avvocato matrimonialista ha ripercorso la sua vita privata e professionale, a partire dall'ex marito, suo professore di Diritto Romano sposato a 22 anni e padre delle sue figlie: "Scoprii che non avevamo più soldi perché lui aveva comprato una scuderia di cavalli e passava i mercoledì a scommettere e perdere soldi. Io ero innamoratissima e rimasi così delusa che decisi di lasciarlo all’istante".

Da quel momento la decisione di laurearsi ("Non potevo mantenere le bimbe, perciò tornai all’università, mollata con cinque esami, mi laureai e poi divorziai. Senza chiedere una lira") e, piano piano, l'inizio di una carriera che l'ha resa celebre in Italia per curare gli interessi anche di noti personaggi dello spettacolo decisi a lasciarsi. Tra loro, com'è noto, Francesco Totti che ha difeso nella causa contro Ilary Blasi per un breve periodo ("Di questo non parlo", ha precisato) e anche Romina Power e Al Bano, nominati quando si è trattato di rispondere alla domanda su quale sia stato il divorzio celebre più sanguinoso da lei ha seguito. "Si erano conosciuti giovanissimi, si erano amati tantissimo, poi erano emerse le differenze tra la mentalità americana e quella del Sud Italia. Però, furono bravi a preservare i figli", ha raccontato Bernardini de Pace.

L'assegno di 100mila euro netti al mese

In questi 40 anni di professione Annamaria Bernardini de Pace ha visto mutare molto la giurisprudenza in ambito di separazioni coniugali. "Il principio del tenore di vita fu introdotto grazie a una mia battaglia negli anni ‘80. Poi, due anni fa, è stato tolto dalla Cassazione, giustamente, perché le donne non sono più il sesso debole. E, ai miei inizi, il tradimento era considerato motivo di addebito di colpa, qualcosa di sconvolgente. Oggi, invece, è una cosa di cui non frega niente a nessuno. Anzi, io ho introdotto il principio del tradimento “per legittima difesa”, che piace molto" ha raccontato. A quanto ammonta l'assegno più alto ottenuto? "A centomila euro al mese. Netti" ha risposta l'avvocato che è tornata anche sulla famosa lettera al "genero degenerato" Raoul Bova. "Giuro che non era rivolta a mio genero Raoul Bova. L'avevo mandata al Giornale l'anno prima, quando lui e mia figlia Chiara non stavano ancora divorziando. Slittava dall’estate precedente", ha precisato.

Nella sua vita, tuttavia, due le cose di cui va più fiera: "Essermi fatta da sola e pagare trenta stipendi al mese. E avere due figlie stupende".