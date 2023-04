Annamaria Bernardini de Pace festeggiata da figlie, nipoti e colleghi dello studio legale: le foto del party

Una festa di compleanno piena di sorrisi, buon cibo e soprattutto tanto affetto quella che Annamaria Bernardini de Pace ha organizzato domenica 23 aprile per i suoi 75 anni. Presso un ristorante situato nell'incantevole località Bocca di Magra, in provincia di La Spezia, la nota avvocatessa matrimonialista ha celebrato il suo giorno rendendo partecipi le persone più care, protagoniste con lei delle foto e di una dedica dove nessuno è stato tralasciato. Le figlie Francesca e Chiara Giordano, i nipoti Alessandro Leon e Francesco (figli della sua Chiara e di Raoul Bova), gli amici come Raffaello Tonon e tutti i colleghi del suo studio legale con i rispettivi partner sono stati invitati al pranzo all'aperto dove a fare da padrona come regina del menu è stata la paella, cucinata in un'enorme padella che la stessa festeggiata si è divertita a mescolare.

"Un bellissimo compleanno con le mie bambine Francesa e Chiara Giordano, i miei nipotini e tutto il mio studio legale con mariti mogli e fidanzati e soprattutto i loro figli" ha scritto Bernardini de Pace a corredo del post commentato dai fan che tutt'ora le rivolgono i loro auguri.

I clienti vip di Annamaria Bernardini de Pace

Annamaria Bernardini de Pace è molto popolare per aver difeso clienti noti al mondo dello spettacolo nelle cause di separazione e divorzi. Ultimo noto, ma solo per un breve periodo, è stato Francesco Totti, ma prima di lui - tra i tanti - anche la moglie del regista Gabriele Muccino, querelato per aver detto che "schiaccia la vita delle persone come noci". Non sempre, però, i clienti vip hanno saldato l'onorario, anzi. "Ci sono tanti che non pagano. Sono convinti che basti accostare il loro nome al mio per aver saldato i conti. Ma non è così. A chi non paga faccio una causa e i soldi me li riprendo" ha raccontato l'avvocatessa nell'intervista a Belve: "Asia Argento e Nina Moric ad esempio non hanno mai saldato. Non mi sono arresa, hanno fatto sparire tutto quello che avevano". L'assegno di mantenimento più alto che ha ottenuto per una cliente? "150mila euro". E sulla sua clientela: "Oggi il 70% dei miei clienti sono uomini, li considero il sesso debole. Prima invece erano soprattutto donne", ha aggiunto: "A loro faccio sempre pagare a rate, agli uomini tutto subito: non si sa mai cosa possono fare".