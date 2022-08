Anne Heche, l'attrice è cerebralmente morta: i suoi organi saranno donati

Le immagini del terribile incidente d'auto della scorsa settimana hanno fatto velocemente il giro del mondo: uno schianto violento contro un'abitazione, poi l'incendio e le gravi ustioni. Anne Heche a causa di quel sinistro è stata dichiarata cerebralmente morta, a renderlo noto è stato il portavoce della famiglia, che ha anche annunciato che i suoi organi verranno donati.

Il desiderio di donare gli organi

Secondo le prime ricostruzioni la donne starebbe stata sotto l'effetto di cocaina, ma non di alcolici, nonostante una foto la ritraesse con una bottiglia di vodka in auto, Heche avrebbe perso il controllo della vettura e si sarebbe schiantata contro una casa. Le fiamme l'hanno avvolta e i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l'incendio solo dopo un'ora, secondo quanto scrive il Daily Mail. Le sue condizioni, arrivata in ospedale, sono risultate subito molto gravi, ma la speranza dei familiari che potesse riprendersi era ovviamente alta.

"Purtroppo, a causa del suo incidente, Anne Heche ha subito una grave lesione cerebrale anossica e rimane in coma, in condizioni critiche. Non ci si aspetta che sopravviva" ha dichiarato rappresentate della famiglia di Anne al magazine TMZ, dove si specifica che il supporto delle macchine è ancora attivo per esaminare i suoi organi e capire se la volontà della 53enne, quella di donare gli organi, potrà essere esaudita.

"Vogliamo ringraziare tutti per i loro gentili auguri e preghiere per la guarigione di Anne e ringraziare il personale dedicato e le meravigliose infermiere che si sono prese cura di Anne al Grossman Burn Center presso l'ospedale di West Hills", ha aggiunto poi il portavoce.

Anche la sua famiglia ha voluto rilasciare una breve dichiarazione: "Anne aveva un cuore enorme e ha toccato tutti quelli che incontrava con il suo spirito generoso. Lei sarà ricordata per la sua coraggiosa onestà e mancherà per la sua luce".

Le indagini sull'incidente

La polizia ha detto che gli investigatori stavano indagando sulla Heche per guida sotto effetto di droghe. La polizia, con un mandato di perquisizione, ha prelevato un campione del sangue dell'attrice e ha rilevato la presenza di narcotici, ha detto il portavoce della polizia di Los Angeles Jeff Lee. Ma i test tossicologici, che possono richiedere settimane per essere completati, devono essere eseguiti per identificare più chiaramente i farmaci e per differenziarli da qualsiasi farmaco che potrebbe essere stato somministrato alla Heche per il trattamento in ospedale dopo l'incidente.