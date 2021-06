Francesco e Ilary, 16 anni di matrimonio: le magiche foto della festa con i figli vista San Pietro | FOTO

Sono una delle coppie più amate dagli italiani, la loro spontaneità li rende uniti anche dopo ben 16 anni di matrimonio e tre figli. Gli alti e bassi non sono mancati, come in tutte le coppie, ma il loro amore non passa.

Ieri sera, sabato 19 giugno, la coppia ha deciso di festeggiare il traguardo dei 16 con i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, su una bellissima terrazza di Roma con vista sulla cupola di San Pietro. Entrambi hanno pubblicato una foto che li vede abbracciati lei in un abito bianco vedo non vedo, lui in camicia bianca e pantaloni scuri.

Come direbbe Alessandro Borghese, conduttore di '4 Ristoranti', "Location Diesci": un luogo magico, decorato con fiori recisi, piante rampicanti, tende bianche svolazzanti.

Totti e Blasi: ecco dove hanno festeggiato il loro anniversario

Una tavola tonda, con bicchieri verde oliva, un bel servito di piatti a cui sono seduti tutti e cinque e come dimenticare il panorama. Una terrazza magica che si trova all’ultimo piano di Palazzo Taverna. Un edificio rinascimentale commissionato dal cardinale Giordano Orsini che si trova a poca distanza da Castel Sant’Angelo. Nel cortile una grandiosa fontana seicentesca.

Questo posto affascinò anche Paolo Sorrentino che la scelse per girare alcune scene del film Premio Oscar La Grande Bellezza. La terrazza su Instagram è conosciuta anche con il nome di Vio’s Cooking, dal nome della sua proprietaria Violante Guerrieri Gonzaga (lei vive nel palazzo di famiglia). Guerrieri Gonzaga da alcuni anni porta avanti con successo le sue "cooking experience" pensate per offrire a persone selezionate esperienze uniche nel cuore della Città Eterna.

Le storie pubblicate da Ilary Blasi su Instagram che mostrano la terrazza:

