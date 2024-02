Anouchka, figlia di Alain Delon: "Mio padre? Non sono interessata ai suoi soldi". Poi parla di pensieri suicidi

Anouchka Delon, figlia di Alain Delon, è stata ospite a Verissimo per rispondere alle accuse di suo fratello Anthony sulla loro disputa familiare ormai nota in tutto il mondo. Secondo Anthony, ospite da Silvia Toffanin la scorsa settimana, la secondogenita di casa Delon, vorrebbe portare l'attore francese, malato di tumore linfatico, via dalla Francia dove si trova attualmente per farlo vivere con sé, in Svizzera, esclusivamente per questioni economiche. Queste le accuse fatte a quella che viene considerata la "figlia preferita di Alain Delon" che oggi si è voluta difendere dando la sua veriosne dei fatti su Canale 5. Prima però, ha spiegato quali sono le condizioni di salute di Alain Delon.

"Papà stava abbastanza bene fino a un mese fa ma da luglio le sue condizioni sono peggiorate - ha ammesso Anouchka -. Sta peggiorando, mi dispiace tanto diverlo perché so quanto amate papà ma bisogna che io dica la verità. Sono preoccupata per lui".

Poi Anouchka risponde alle accuse di suo fratello di pensare solo all'eredità e di andare contro le volontà del loro padre Alain Delon: "Io abito a Ginevra e cerco di fare del mio meglio per vederlo, lo vedo tutte le settimane. Io non sono mai andata contro la volontà di mio padre. Non ho mai voluto portare via mio padre per soldi. Lo volevo in Svizzera con me per fare dei controlli. Ma i fratelli hanno deciso di non curarlo più e io non ero d'accordo. Volevo che venisse in Svizzera per curarsi non per ragioni economiche".

E dopo aver chiarito la sua posizione, Anouchka Delon ha prima svelato che il suo bimbo di 4 anni ha una malattia rara e poi ha ammesso di aver pensato, per un momento, perfino di suicidarsi dopo l'esposizione mediatica che l'ha travolta negli ultimi mesi sulle sue dispute familiari.

"È vero che ho pensato di uccidermi - ha rivelato l'attrice -. Sono crollata dopo l'uscita dell'articolo con l'intervista di mio fratello. Non eravamo d'accordo sull'interruzione del trattamento di mio padre, quello era un trattamento che lo teneva in vita e non un paliativo come ha detto lui. Ora le sue condizioni stanno peggiorando e tutto questo parlare di lui in questi termini mi dispiace e non fa bene alla sua immagine di attore".