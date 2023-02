È morto Anthony Ciccone, il fratello di Madonna

A 66 anni è morto Anthony Ciccone il fratello maggiore di Madonna. A comunicare la scomparsa dell'uomo è stato un membro della famiglia, Joe Henry, che su Instagram ha condiviso un lungo ricordo di quello che era suo cognato. Anthony era uno dei sette fratelli della popstar ed è morto venerdì sera, come riporta la Bbc. Ha avuto problemi di alcolismo che lo hanno portato a diventare un clochard, a quanto pare per un periodo della sua vita ha vissuto sotto ad un ponte. Nella sua vita ha lottato contro l'alcolismo che lo aveva portato a diventare un senzatetto. Per un certo periodo aveva anche vissuto sotto a un ponte.

"Lo conosco da quando avevo 15 anni, nella primavera delle nostre vite nel Michigan, tanti anni ormai passati", ha scritto Joe Henry, cantautore sposato con Melanie Ciccone (sorella di Madonna). La causa della morte non è nota.

Anthony e i suoi fratelli si sono allontanati e non avevano molti rapporti, lui li accusava di averlo abbandonato: "Sono uno zero ai loro occhi, non una persona. Sono fonte di imbarazzo. Se morissi congelato, la mia famiglia probabilmente non lo saprebbe né se ne preoccuperebbe per sei mesi", aveva dichiarato Anthony ad un tabloid anni fa.