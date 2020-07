Temptation Island, anticipazioni quarta puntata: Annamaria verso il falò; Antonella Elia ha un crollo

La prossima puntata di Temptation Island va in onda giovedì 24 luglio a partire dalle 21.20. Si tratta del quarto appuntamento. In gioco restano ancora 4 coppie, dopo l'addio di Sofia e Alessandro e di Valeria e Ciavy.

Antonella Elia e Pietro

Protagonista dell'appuntamento sarà Antonella Elia, che resterà completamente sconvolta dal comportamento del fidanzato Pietro: non sappiamo ancora che cosa combinerà il doppiatore, ma pare che stavolta si tratti di un gesto inaccettabile. "E' proprio uno stronzo, non ci posso credere", dice guardando un video al falò. A consolarla ci pensa l'amica Manila Nazzaro, che la stringe tra le sue braccia.

Manila Nazzaro e Lorenzo

Ma qualcuno dovrà consolare anche Manila, visto che il fidanzato è furioso. Lorenzo Amoruso infatti si imbestialisce nel vedere alcune immagini: "Siamo su Scherzi a Parte?", grida. Ma ancora non sappiano che cosa lo fa infuriare così.

Andrea e Anna

In crisi anche Andrea ed Anna: lui è sempre più vulnerabile alla gelosia che prova per lei, decisa nel continuare a fingere un flirt con uno dei ragazzi single per far ingelosire il fidanzato (e, secondo lei, per convincerlo a metter su famiglia). E sembra sempre più convinto a chiedere un falò di confronto.

Antonio e Annamaria

Nel frattempo Antonio continua a concedersi abbracci e tenerezze con la single Ilaria. La fidanzata Annamaria sbotta: "Me lo vai a prendere", dice a Filippo Bisciglia durante il falò, chiedendo un confronto col compagno.

