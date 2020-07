Temptation Island, anticipazioni quinta puntata: nuovo colpo per Antonella; immagini inaspettate per Manila

Quinto appuntamento con Temptation Island martedì 28 luglio 2020 su Canale 5: il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia ha superato il giro di boa di un ciclo di puntate che sta facendo emergere i lati più fragili delle coppie rimaste in questa ottava edizione, già segnata dall’addio di Sofia e Alessandro e di Valeria e Ciavy.

Antonella e Pietro

Tra gli sviluppi più attesi, quelli che riguardano Antonella Elia e Pietro Delle Piane dopo la scoperta del bacio che lui ha confessato di aver dato alla single Beatrice. Ma per la showgirl le brutte sorprese non sembrano finire, perché nella quinta puntata lo spoiler annuncia un nuovo filmato che la lascerà ancora una volta interdetta.

Manila e Lorenzo

Manila per la prima volta si troverà davanti alle immagini del fidanzato Lorenzo. Cosa ci sarà di tanto compromettente ancora non è dato sapere, ma è chiaro che sia qualcosa di ‘inaspettato’ che di certo turberà gli equilibri dei partner fino ad ora estranei a qualsiasi tentazione propria del programma.

Anna e Andrea

Dal filmato pubblicato sulla pagina Instagram del programma, pare che Anna continui con la sua discutibile strategia per fare ingelosire Andrea che, a quanto sembra, si troverà ad ascoltare le dichiarazioni con cui tirerà in ballo i famigliari del fidanzato. A mettere in guardia il ragazzo è Lorenzo Amoruso: “Adesso vuole metterti contro pure la famiglia? Ragazzi, ma stiamo scherzando veramente? Inizia a parlare contro tuo padre, contro la tua famiglia? E’ una iena!”, afferma il compagno di Manila Nazzaro. E chissà se le sue osservazioni susciteranno qualche drastica reazione da parte di Andrea…

Annamaria e Antonio

Nella quinta puntata si arriverà anche a capo del falò tra Annamaria e Antonio iniziato nella scorsa puntata. Lui ha dato il suo numero di cellulare alla single Ilaria, atteggiamento che non è piaciuto affatto alla fidanzata che lo ha accusato di aver fatto il “porco per due settimane” e di averle mancato di rispetto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.