Sei influencer nel mirino dell’Antitrust, aperta istruttoria

L'Antitrust ha avviato sei istruttorie nei confronti di altrettanti influencer che promettono guadagni facili e certi. Si tratta di Luca Marani, Big Luca, Alessandro Berton e Davide Caiazzo che pubblicherebbero sistematicamente, tramite piattaforme social e siti internet, foto e/o video in cui offrono a pagamento metodi per ottenere importanti guadagni facili e sicuri sulla falsariga del modello vincente che direbbero di incarnare. Peraltro i quattro influencer non risultano utilizzare alcuna dicitura di advertisement che informi il consumatore della natura pubblicitaria dei contenuti, né evidenziare in modo adeguato elementi rilevanti per le decisioni di acquisto come il costo dei beni e/o servizi offerti, l’identità e/o il recapito della società. Infine, sembrano vantare una popolarità falsata dalla presenza di follower non autentici sul proprio profilo Instagram e, nei casi di Luca Marani, Big Luca e Davide Caiazzo, da testimonianze e recensioni apparentemente non verificabili.

Hamza Mourai e Michele Leka pubblicherebbero sistematicamente, attraverso le piattaforme social, foto e/o video in cui risultano pubblicizzare e offrire, ricavandone una remunerazione, indicazioni e/o metodi per ottenere facili e sicuri guadagni tramite l'investimento in criptovalute, senza fare riferimento ai relativi rischi connessi. Anche questi due influencer non indicherebbero la natura promozionale delle comunicazioni offerte e non evidenzierebbero in modo adeguato elementi rilevanti per le decisioni di acquisto.

Le iniziative di moral suasion

L'Autorità ha anche avviato quattro iniziative di moral suasion nei confronti delle influencer Ludovica Meral Frasca, Sofia Giaele De Donà, Milena Miconi ed Alessandra Ventura che pubblicherebbero su Instagram foto e video mettendo in evidenza brand, hotel e altre strutture turistiche, con le quali si ritiene possano intrattenere rapporti commerciali, senza utilizzare alcuna dicitura che evidenzi la natura promozionale di questi contenuti. Le stesse influencer vanterebbero inoltre una popolarità che potrebbe essere falsata da un considerevole numero di follower non autentici sul proprio profilo Instagram.

Cos'è l'iniziativa di moral suasion

La moral suasion è un'iniziativa con cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato esplica il potere di invitare l'azienda a regolarizzare spontaneamente un certo comportamento prima dell'avvio di un procedimento. Lo scopo è quello di trovare una soluzione a tutela dei consumatori più snello e rapido senza pervenire necessariamente alla sanzione della violazione attraverso un più lungo ed articolato procedimento istruttorio. Pertanto i soggetti vigilati sono indotti ad avere un comportamento moralmente e socialmente corretto, senza che sia necessario ricorrere direttamente ai poteri che la legge mette a disposizione di AGCM per l’esercizio delle sue funzioni. Se il destinatario dell'iniziativa di moral suasion non dovesse adeguarsi alle richieste, è sempre possibile da parte dell'Autorità avviare un formale procedimento istruttorio con il relativo regime sanzionatorio.