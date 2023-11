Antonella Clerici "pazza" per il Natale: la sorpresa del compagno Vittorio, il video

Antonella Clerici "pazza" per il Natale. La conduttrice è tornata a casa dopo una giornata di lavoro e ad accoglierla c'erano il suo compagno, Vittorio Garrone, il cane e soprattutto il grande albero di Natale. Clerici ha condiviso su Instagram il momento in cui apre il portone e con grandissima gioia esclama "l'albero di Natale, il mio albero!", per poi correre incontro al maestoso mix di luci e palline colorate. Come qualcuno ha sottolineato nei commenti sotto al post Clerici non ha collaborato all'allestimento del simbolo delle feste natalizie per antonomasia e quindi alla sua vista, proprio come una bambina, è letteralmente impazzita e presa dalla gioia non ha salutato né Vittorio né il suo cane.

Sarà stato, probabilmente, Garrone a realizzare la sorpresa per la sua dolce metà. E potrebbe, quindi, non essere un caso il fatto che sia stato proprio Vittorio a riprendere Antonella immaginandosi la reazione della compagna, reazione che non poteva non essere immortalata. Nelle storie Instagram poi Clerici ha condiviso una storia interamente dedicata all'albero in cui lo mostra soddisfatta. Antonella non è la prima vip ad avere già addobbato la casa per le feste, l'hanno preceduta Chiara Ferragni e Ilary Blasi.