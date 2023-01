"Antonella Clerici è nera, Fabio Fazio al suo posto": cosa sta succedendo in Rai

Soffia aria di malcontento dietro le quinte di Rai 1 dove già nei giorni scorsi, in diretta tv, era stata trasmessa la nemmeno troppo veltata lamentela di Antonella Clerici sulla scarsa promozione del suo The Voice Senior. E sarebbe sempre lei, la conduttrice del talent show del venerdì sera, ad aver ancora una volta manifestato un certo disappunto per la decisione della rete di cancellare la puntata di domani venerdì 27 gennaio per dare spazio a Fabio Fazio e al suo speciale in occasione della Giornata della Memoria.

Fabio Fazio al posto di Antonella Clerici venerdì 27 gennaio

Secondo quanto raccontato dal sito Davide Maggio, la Rai ha stabilito che dopo lo speciale Binario 21 con Fabio Fazio e Liliana Segre in onda domani, appunto, al posto de I Soliti Ignoti, la rete ammiraglia trasmetterà Un sacchetto di biglie, film a tema sulla storia di due giovani fratelli ebrei. Inoltre, l'appuntamento con Fazio che in un primo momento doveva limitarsi allo slot orario occupato ogni sera da Amadeus, sforerà fino alla 22.30, rendendo praticamente impossibile la messa in onda di The Voice Senior. La scelta, ancora più perché presa all'ultimo momento, non sarebbe stata affatto gradita da Antonella Clerici descritta come "nera" proprio per un trattamento che già alla vigilia dell'esordio del suo programma serale era stato seccamente rimproverato da lei stessa.

La punata di The Voice Senior verrà recuperata la prossima settimana con un doppio appuntamento: mercoledì 1 e venerdì 3 febbraio, fermandosi poi nuovamente nella settimana del Festival di Sanremo e riprendendo quella successiva, venerdì 17 febbraio.