Antonella Clerici, la bomba su Barbara d'Urso: "Il mio ex mi tradì e lei fece una cosa sgradevole, rimasi ferita"

Antonella Clerici senza filtri a Belve. La conduttrice si racconta con generosità a Francesca Fagnani nella puntata in onda questa sera, martedì 23 aprile, su Rai 2. Dalle delusioni ricevute in Rai all'addio di Amadeus, fino alla possibilità di sostituirlo a Sanremo il prossimo anno, e poi il celebre sugo-gate e i pregiudizi che portarono molti cantanti a non partecipare al Festival condotto da lei anni fa. Ce n'è anche una per Barbara d'Urso, che le fece "uno sgarbo personale", ferendola molto.

Quando si parla dei rapporti tra colleghi, Fagnani pungola: "Non faccia la diplomatica, mi dica quelli o quelle con cui si ama di meno". Antonella Clerici non esita nemmeno un istante: "Barbara d'Urso". "Che le ha fatto, se posso chiedere?" insiste la padrona di casa, che riceve subito la risposta: "Io ero in un momento di grande successo e ci fu il tradimento del mio ex compagno. Lei aprì Pomeriggio Cinque dicendo: 'Domani abbiamo in esclusiva l'amante di Eddy'. L'ho trovata una cosa molto sgradevole, non l'avrei mai fatto nei confronti di una mia collega".

Il vero colpo di scena potrebbe essere una replica di Barbara d'Urso, forse tra i prossimi ospiti del programma di Francesca Fagnani. Se ne vedranno delle 'belve'.