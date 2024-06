Antonella Clerici è tornata a casa dopo l'operazione d'urgenza e il ricovero in ospedale, il video

Antonella Clerici è tornata a casa. Dopo oltre una settimana ricoverata all'Istituto tumori Regina Elena di Roma per un'operazione d'urgenza alle ovaie. Il giorno tanto atteso dalla conduttrice è finalmente arrivato e sui social ha condiviso un video mentre riprende la natura che circonda la sua bella casa nel bosco.

"A casa finalmente. Convalescenza", ha scritto Clerici informando così che per le prossime settimane dovrà pensare solo a riposare e a ritrovare le forze. Oltre ai problemi fisici ed emotivi che comporta un'operazione come quella che ha subito, Antonella ha dovuto affrontare la notizia straziante della morte di suo cugino. Un periodo davvero complesso per la conduttrice che però adesso potrà stare a casa, vicino a chi la ama.

Vittorio Garrone, il suo compagno, le è sempre stato vicino e sui social ha scritto un dolcissimo messaggio: "Sempre con te, a fianco di te, dentro di te, nei momenti belli e in quelli difficili, nelle salite, nelle discese e ancora nelle risalite. Tu sei amore".

L'operazione di Antonella Clerici

Clerici ha raccontato sui social di essersi dovuta operare d'urgenza per la rimozione delle ovaie dopo un controllo: "Giovedì scorso arrivo a Roma con l'idea di stare vicino a un'amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D'Alessio - ha scritto - Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene". Dopo aver ringraziato tutti i medici, Antonella Clerici ha fatto sapere che ora seguirà un periodo di convalescenza. Nessun riferimento a un ipotetico tumore, ma con ogni probabilità la cisti ovarica, al controllo, è risultata compromessa e dunque era necessario intervenire subito.