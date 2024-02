Antonella Clerici mostra per la prima volta la meravigliosa serra della casa nel bosco: il video

Antonella Clerici vive in mezzo alla natura. Un luogo bucolico in Piemonte, più precisamente nel bosco di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. Della grande casa, con immense vetrate che affacciano sul bosco, Antonella sta piano piano mostrando sui social nuovi angoli: prima il salotto dov'era stato posizionato l'albero di Natale, poi la palestra e oggi, 4 febbraio, ha deciso di condividere con i suoi follower il suo angolo di paradiso.

Nel filmato pubblicato su Instagram si vede Clerici uscire di casa insieme a uno dei suoi cani e dirigersi verso la serra. Per arrivarci la conduttrice attraversa il giardino, passa di fronte ad alcuni filari di viti e poi eccola la struttura in legno e vetro che dentro ospita una selezione di piante più fragili, un divano in ferro battuto bianco con comodi cuscini e anche un tavolino.

"Questo dovrebbe essere un luogo di meditazione in mezzo alle piante dove c'è assoluto silenzio e perfetto per rilassarsi, tranne quando c'è un cane che vuole sempre mangiare", ha scherzato Antonella facendo le coccole al suo cucciolone. E proprio dentro la serra Antonella conserva il mazzo di cento rose rosse che le regalò molti anni fa il suo compagno Vittorio.