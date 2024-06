Clerici, il chirurgo che l'ha operata: "Partito da una cisti, aspettiamo i risultati dell'esame istologico"

Può tirare un sospiro di sollievo Antonella Clerici, operata d'urgenza per una cisti alle ovaie che si era ingrandita. La conduttrice, che ha raccontato sui social quanto accaduto - ora a casa in convalescenza - non è entrata nei dettagli, anche se il ricovero all'Istituto tumori Regina Elena di Roma non lascia spazio a molti dubbi sulla natura della formazione. Il pericolo, però, "è in un certo senso rientrato, i timori sono bassi sul piano oncologico" assicura all'Adnkronos Salute Enrico Vizza, il chirurgo che l'ha operata.

Vizza, componente del consiglio direttivo della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo) e direttore del Dipartimento di clinica e ricerca oncologica dell'Istituto tumori Regina Elena di Roma, parla dell'intervento: "È andato molto bene. È stato eseguito per via laparoscopica, con strumenti molto piccoli, da 3 millimetri, con una piccolissima cicatrice. Dal punto di vista estetico, in pratica, non si vedrà nulla". Il professor Vizza racconta anche la decisione di operare immediatamente: "Tutto nasceva da una cisti ovarica la cui immagine ecografica si era modificata negli ultimi mesi, per cui si è dovuto intervenire molto rapidamente per avere un esame istologico, tuttora in corso, in grado di indicare la natura della formazione. La conferma definitiva ce l'avremo solo nelle prossime settimane".

Fondamentale la prevenzione, come sottolinea il chirurgo Enrico Vizza: "La salute della donna è molto più complessa di quella dell'uomo, devono sottoporsi a più controlli, con regolarità. Particolarmente in alcuni momenti della vita - menopausa e perimenopausa in particolare - in cui l'incidenza di alcuni tumori aumenta: utero, endometrio, ovaio, mammella colon".