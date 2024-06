Antonella Clerici in convalescenza dopo l'operazione: arriva il dolce regalo dell'amico chef

Antonella Clerici si trova nella sua amata casa nel bosco. È lì che trascorrerà la convalescenza dopo l'operazione d'urgenza a cui è stata sottoposta due settimane fa per la rimozione delle ovaie. Al momento l'istologico, ovvero l'esame che potrà confermare o escludere un tumore, è ancora in fase di elaborazione. Ma il medico che l'ha operata è molto fiducioso: "Il pericolo in un certo senso rientrato, i timori sono bassi sul piano oncologico".

E così circondata dalla natura, dai suoi amati animali e ovviamente dalla figlia, Maelle, e dal compagno, Vittorio Garrone, si sta dedicando al riposo. Oggi, 21 giugno, però ha ricevuto una visita speciale da Fulvio Marino. Il maestro panificatore del suo programma, "È sempre mezzogiorno", ha deciso di portare a lei, e non solo, pani, croissant ripieni, schiacciate e pizze. Un vero banchetto: "Qua bisogna tirarsi su e quindi ecco un po' di cose buone da mangiare Anto", ha detto Fulvio nella storia che Antonella ha condiviso su Instagram in cui mostra le ghiottoneria che le sono state offerte.