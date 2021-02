Antonella Clerici, la festa in famiglia per Maelle: "Sembra ieri, cresci troppo in fretta"

Grande festa a casa di Antonella Clerici. Maelle, la figlia della conduttrice - avuta dall'ex compagno Eddy Martens - compie 12 anni e per lei è una giornata ricca di sorprese. Il salotto pieno di palloncini e festoni, poi il pranzo in famiglia e una torta di cioccolato con una glassa a forma di cavallo, la sua passione.

A spegnere le candeline insieme a lei la mamma, che su Instagram condivide qualche momento di questo giorno speciale: "Auguri amore mio grande - scrive emozionata Antonella Clerici - Cresci in fretta... Già 12 anni. Sembra ieri, eppure... Sei speciale, generosa, simpatica e timida... Ma è il cuore di mamma che parla". A fare gli auguri a Maelle anche tanti amici di mamma, tra cui Laura Pausini - che ha festeggiato il compleanno di sua figlia Paola proprio due settimane fa - Gigi D'Alessio, Anna Moroni, Lorena Bianchetti, Rita Dalla Chiesa e un emozionato Gino Sorbillo: "Anto mi emozionate per quanto siete infinitamente un unico cuore e un'unica anima. Auguri piccolina bellissima".

Sotto le immagini della festa di Maelle

Antonella Clerici e il legame speciale con Maelle

Maelle è l'unica figlia di Antonella Clerici, nata dalla sua relazione con il ballerino Eddy Martens, finita nel 2016. Le due sono legatissime, come ha raccontato la conduttrice a Today qualche mese fa: "Mi fido della mia bambina. Maelle è molto sveglia, intelligente e ha un senso dell'humor che raramente ho visto in una bambina di 11 anni. È una bambina consapevole e responsabile, si fa lo zaino da sola, fa i suoi compiti. È lei che mi dice le cose, 'mamma è arrivato questo', 'bisogna pagare il bollettino'. Non sono una mamma giocosa ma condivido tanto con lei. Guardiamo insieme la televisione, discutiamo, a volte vuole vedere film più per grandi e allora glieli spiego, lei mi fa domande. È una bambina molto attenta e molto di cuore".