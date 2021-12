Antonella Clerici compie gli anni, Carlo Conti irrompe in diretta tv: l'emozione nel ricordo di Fabrizio Frizzi

Compleanno in tv per Antonella Clerici che oggi, 6 dicembre, si è ritrovata sommersa dall’affetto dei colleghi e degli amici che ogni giorno condividono lo spazio televisivo di È sempre mezzogiorno. Arrivata nello studio di Rai1 puntuale come sempre, la conduttrice del programma dedicato alla cucina è stata piacevolmente accolta da un clima festante impreziosito dalla bellissima irruzione di Carlo Conti, arrivato in collegamento da Firenze per farle i suoi auguri.

Evidente l’emozione di Antonella nel ritrovarsi l’amico fraterno sul monitor del video e il ricordo è andato subito alla storica sorpresa che lui e Fabrizio Frizzi pensarono per lei nel giorno del suo compleanno di quattro anni fa. “Io e Fabrizio ti abbiamo fatto una sorpresa e oggi te l’ho rifatta” ha affermato Carlo: "È un modo per dirti quanto ti voglio bene, sei una persona vera e meravigliosa, sei la mia sorellina".

Altrettanto commossa la replica di Antonella: "Mi hai ricordato un momento sempre presente nel giorno del mio compleanno, la speranza che avevamo quando hai fatto irruzione nello studio con Fabrizio. Ora siamo rimasti io e te ma cementiamo tanto questo affetto reciproco, grazie, sei mio fratello".

Quando Fabrizio Frizzi fece la sorpresa ad Antonella Clerici

Era il 6 dicembre 2017 quando a La prova del cuoco Fabrizio Frizzi tornò in tv dopo l'ischemia che lo aveva colpito due mesi prima. Il conduttore romano aveva organizzato un'improvvisata negli studi del programma condotto da Antonella Clerici accompagnato da Carlo Conti. "Sono davvero felice che Frizzi stia bene così - ha detto Antonellina - Non volevo piangere davanti a lui, piango davanti a voi, sono contenta. Noi tre siamo molto legati, facciamo lo stesso mestiere e ci vogliamo bene, abbiamo sofferto tanto e ci siamo preoccupati” aveva detto allora Antonella. A marzo del 2018, tre mesi dopo quel momento così pieno di speranza, la scomparsa di Fabrizio Frizzi, indimenticabile signore della tv italiana.