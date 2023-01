Antonella Clerici: "Così ho scoperto di essere cornuta. Gli uomini? Maturano dopo i 50 anni"

Conosciamo tutti il suo sorriso, la sua dolcezza, quegli iconici capelli ricci e quell'amore per il suo pubblico che l'ha portata a essere una delle conduttrici più amate di sempre. Stiamo parlando di Antonella Clerici, un colosso della tv italiana attualmente in onda su Rai 1 con il suo iconico show mattutino È sempre mezzogiorno e con il talent musicale The Voice senior. Intervistata dal settimanale Chi, Antonellina si è aperta in un racconto molto intimo di se stessa, parlando del suo passato, del suo rapporto con il passare del tempo, degli uomini che hanno fatto parte della sua vita e non sempre l'hanno amata davvero, del rapporto con sua figlia, ormai adolescente, della sua amicizia con Silvia Toffanin e di quelle corna del suo ex Eddy, padre di Maelle, scoperte attraverso i giornali.

"A me piace portare bene la mia età, non vorrei dimostrare vent'anni di meno - ha raccontato Antonella ammettendo di non avere paura di invecchiare -. Vedo facce tumefatte, devi avere l'accortezza di fare cose giuste, ci si può aiutare con la medicina estetica mentenendo l'armonia"

Poi, però, il discorso si sposta sull'amore che l'ha fatta soffrire ma anche sognare e le ha fatto il regalo più bello, quello di diventare mamma di Maelle, oggi, adolescente: "L'ho iscritta al liceo e mi ha fatto impressione, somiglia a suo papà ma ha i miei occhi e il mio modo di fare, sono fiera di lei".

Ed è proprio il padre di Maelle, il suo ex fidanzato Eddy che più di tutti l'ha fatta soffrire con un tradimento scoperto, come una doccia fredda, attraverso le pagine dei giornali.

"Ricordo quando, sulla copertina di “Chi”, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra - ha ammesso la Clerici -. Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta. Fa parte delle regole, i giornali fanno il loro lavoro".

E sugli uomini? "Ho capito che maturano dopo i 50 anni - ha detto convinta, Antonella, oggi fidanzata con Vittorio Garrone -. E solo allora anche per loro l'amore diventa un romanzo. Per le donne, invece, lo è sempre".

E su Silvia Toffanin, sua vicina di casa a Portofino rivela: "Silvia mi piace molto, le voglio bene, potrebbe essere mia figlia. La trovo una ragazza intelligente. E non lo dico per crearmi buoni rapporti con Mediaset, la mia carriera finirà in Rai".