Antonella Clerici torna a parlare dopo l'operazione: "Ho bisogno di prendermi del tempo"

La paura è alle spalle per Antonella Clerici, appena tornata a casa dopo il delicato intervento a cui si è sottoposta la scorsa settimana, all'istituto nazionale tumori Regina Elena di Roma, per la rimozione delle ovaie. La conduttrice lo ha raccontato sui social, dove adesso ringrazia tutti per il sostegno e l'affetto ricevuti in questi giorni difficili.

Una foto scattata in giardino, nella sua amata casa nel bosco - ad Arquata Scrivia, dove vive con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle - sorridente: "Grazie a tutti per l'affetto e la vicinanza. Va meglio e finalmente sono tornata nella mia casa nel bosco tra alberi, natura e animali - si legge nel post - Adesso un po' di convalescenza e il bisogno di prendermi del tempo che non ho mai. Dare valore anche all'ozio e talvolta fermarsi".

Fortunatamente davanti ha oltre due mesi di vacanza. É sempre mezzogiorno tornerà a settembre e fino ad allora Antonella Clerici potrà riposare, circondata dalla sua famiglia, e godersi tutto il tempo libero di cui ha bisogno per tornare al timone del suo programma in perfetta forma. Il pubblico l'aspetta.