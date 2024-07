Antonella Clerici torna a mostrarsi sui social: come sta andando la convalescenza

Serena e rilassata nella sua amata casa nel bosco - ad Arquata Scrivia - accanto al compagno Vittorio Garrone e con i cani Simba e Argo che non la lasciano un attimo. Così Antonella Clerici sta trascorrendo la convalescenza dopo il delicato intervento a cui si è sottoposta.

La conduttrice torna a farsi vedere a quasi un mese dall'operazione, pubblicando su Instagram una sua foto in giardino, insieme al compagno: "Noi - scrive nel post - Sotto il kako della casa nel bosco. Relax, campagna, natura, animali". Non c'è posto migliore al mondo per Antonella Clerici dove rigenerarsi, soprattutto in questo momento. La paura è passata, ma ci vorrà ancora un pochino prima di tornare in perfetta forma e magari concedersi un bel viaggio.

Nella foto appare radiosa e questa è la cosa più importante. L'amore della sua famiglia sicuramente fa tanto, ma anche le condizioni di salute sembrano più che buone. Adesso ancora qualche settimana di riposo, poi magari sarà il momento di una vacanza in questa lunga pausa estiva prima di tornare al timone del mezzogiorno di Rai 1, più carica che mai come ha promesso.

L'intervento alle ovaie

Antonella Clerici a maggio si è sottoposta a un intervento d'urgenza per rimuovere le ovaie. "Tutto nasceva da una cisti ovarica la cui immagine ecografica si era modificata negli ultimi mesi" ha fatto sapere giorni fa il chirurgo che l'ha operata, spiegando che "si è dovuto intervenire molto rapidamente per avere un esame istologico". Fortunatamente sembra essere andato tutto per il meglio.