"Non ci meritiamo un uomo come Draghi", Antonella Clerici si esprime sulla crisi di Governo

"Non ci meritiamo un uomo come Draghi, questa è la verità". È così che Antonella Clerici ha deciso di esporsi, senza troppi peli sulla lingua, sulla crisi di Governo provocata dalle dimissioni del premier Mario Draghi annunciate, ieri, durante il Consiglio dei Ministri. La conduttrice di È sempre mezzogiorno, che è solita dire sempre ciò che pensa, ha deciso di farlo anche questa volta, usando il suo profilo Twitter, per dichiarare il proprio punto di vista sulla delicata situazione politica che l'Italia sta vivendo nelle ultime ore. La Clerici, infatti, si è schierata a favore di Mario Draghi affermando, apertamente, che l'Italia e gli italiani, secondo lei, non sarebbero meritevoli di avere un Presidente del Consiglio del suo valore, con una non poi così velata critica politica e sociale che ha provocato diverse reazioni e non tutte favorevoli.

Non ci meritiamo un uomo come Draghi, questa e' la verita'. #crisidigoverno #Draghi July 14, 2022

Non sono mancati, infatti, numerosi commenti al tweet di Antonella Clerici. Quasi 4mila persone hanno messo like al suo post e i cuoricini stanno crescendo a vista d'occhio. Quasi 400 persone hanno ritweettato la frase della Clerici e ben 1500 utenti del social hanno commentato le affrmazioni della presentatrice Rai ma non tutti si sono schierati a suo favore. In tanti, infatti, hanno attaccato la Clerici di difendere Draghi solo perché privilegiata e non intaccata dal problema degli aumenti. E tra tutti, c'è anche chi legge nelle sue parole un'aspirazione a inserirsi in politica: "Signora Clerici continui a parlare di cucina. In quello è bravissima - le scrive un utente su Twitter - Eviti certi assurdi commenti o forse aspira a qualche carica di governo?".