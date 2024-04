Antonella Clerici, la festa nella casa nel bosco con Arisa, Clementino, Gigi D'Alessio e la compagna incinta: le foto

Antonella Clerici ha organizzato un pranzo con tutto lo staff di The Voice per festeggiare la fine, ma anche il successo, dell'edizione over dopo quella junior. Ovviamente non potevano mancare anche i giudici: Clementino, Arisa (che era in ritardo) e Gigi D'Alessio che era accompagnato dalla fidanzata incinta, del loro secondo figlio, Denise Esposito.

Prima Antonella ha organizzato un pranzo in un ristorante in provincia di Alessandria, a pochi minuti di distanza dalla sua casa nel bosco dove infatti dopo lei e giudici si sono rifugiati. Su Instagram sia Clerici sia Arisa hanno condiviso foto e video della bellissima giornata insieme.

Arisa in particolare ha apprezzato la bellissima serra della conduttrice che aveva mostrato ai suoi moltissimi follower solo pochi mesi fa. La cantante de La notte si è distesa sul divanetto in ferro battuto bianco in mezzo alle piante: una vera e propria visione bucolica. I tre giudici si sono divertiti a scoprire la meravigliosa tenuta in cui Antonella vive con il compagno, Vittorio Garrone, e la figlia, Maelle.