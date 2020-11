Antonella Clerici: "Quei battibecchi dietro le quinte tra Al Bano e la figlia Jasmine"

Antonella Clerici presenta con il coach Al Bano la sua nuova trasmissione «The voice senior», a cui partecipa anche la diciannovenne figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine.

In un'intervista doppia col cantante rilasciata al settimanale Oggi, la conduttrice svela per la prima volta retroscena inediti del rapporto pare figlia: "Abbiamo tanto insistito per averlo con Jasmine al suo fianco, perché sapevamo che ci saremmo trovati davanti un altro Al Bano… battibeccate ma c’è sempre grande rispetto". E rivolgendosi a lui dice: "Poi tua figlia è così bella, così sofisticata, moderna… Mi piacerebbe vedervi su un palco a cantare insieme, perché sapreste trovare una chiave inedita: parliamo di chance per i nostri cantanti, ma chi sa se da questa coppia che io ho fortemente voluto non ne esca una artisticamente nuova?".

Dal canto suo, Al Bano mette le mani avanti sui papabili rumors di raccomandazione nei confronti della figlia: "Lei favorita? Sfido chiunque a pensarlo. Giuro che io non ho chiesto nulla e anzi Antonella ha pure dovuto insistere. La verità è che Jasmine ha stupito per primo me: ammazza quanto è tosta!".

La carriera da cantante di Jasmine Carrisi

In casa Carrisi a seguire le orme del papà potrebbe essere proprio Jasmine. La 19enne, che ha da poco sostenuto l'esame di maturità ed è pronta ad iscriversi all'università, ha debuttato qualche mese fa nel mondo della musica con 'Ego', un brano rap lontano dalle corde del padre ma comunque melodico e orecchiabile.

Il singolo d'esordio di Jasmine ha raggiunto in poco tempo 35 mila visualizzazioni su YouTube e a sponsorizzarlo è stata anche Rita Dalla Chiesa sul suo profilo Instagram. "Dai che ce la stiamo facendo Jasmine, prima che arrivo a Cellino ce la faremo". Su Instagram, intanto, Jasmine conta ben 73mila follower.