Antonella Clerici: "Mia figlia Maelle vittima di bullismo"

Sempre senza filtri, in uno studio televisivo così come nella vita. Antonella Clerici si è raccontata con grande generosità ai microfoni di Mamma Dilettante 2, il podcast condotto da Diletta Leotta che approfondisce il tema del rapporto genitori-figli. La conduttrice, mamma di Maelle - 14 anni, avuta dall'ex compagno Eddy Martens - ha parlato delle gioie della maternità, ma anche delle difficoltà che si incontrano con i figli, soprattutto quando iniziano a entrare nella fase adolescenziale.

Non è sempre facile rapportarsi con una mamma famosa, e spesso sono gli altri a complicare le cose. La figura della conduttrice è stata in qualche modo pesante per la figlia, anche se non per colpa sua. "Quando ha iniziato le scuole medie, io credo che mia figlia sia stata vittima di bullismo" ha fatto sapere Antonella Clerici, spiegando: "Proprio perché era mia figlia qualcuno glielo faceva pesare additandola come 'figlia di'".

Dunque non proprio un valore aggiunto, come invece molti potrebbero pensare. La conduttrice ha raccontato cose ben precise di quegli anni: "Qualcuno le ha detto: 'Tu parli, ma sei la figlia di'. Lei all'inizio ha incassato, perché ho visto che un po' ci ha sofferto. Ma poi è riuscita a ribaltare la situazione. Alla fine della terza media ho visto che chi prima la denigrava poi era dalla sua parte. Maelle è stata brava e intelligente a gestire quella situazione". Brava anche Antonella Clerici a restare un passo indietro, lasciando a sua figlia il giusto spazio per confrontarsi in un momento in cui era difficile farlo, restandole comunque accanto e instaurando un rapporto fatto di dialogo.