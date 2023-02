Buon compleanno Maelle: gli auguri di mamma Antonella Clerici sono dolcissimi

"Amore mio grande, oggi compi 14 anni", queste le prime parole che Antonella Clerici ha utilizzato per augurare buon compleanno alla sua bambina sui social accompagnata da una foto dell'adolescente che è sempre più bella e che somiglia sempre di più alla conduttrice.

"Ormai sei una splendida ragazza. Non perdere mai la luce curiosa nei tuoi occhi e la generosità del tuo grande cuore. Auguri bambina mia, per la mamma lo sarai sempre Maelle", scrive ancora Antonella. Ogni anno il 21 febbraio Clerici dedica alla sua piccola un post sui social in cui le scrive dolci parole d'amore nelle quali si leggono la soddisfazione e l'orgoglio.

Maelle è nata dalla relazione di Antonella col ballerino Eddy Martens, la storia tra i due è finita poco dopo la nascita della figlia. Una separazione dolorosa che li ha tenuti lontani, ma l'amore per Maelle li ha portati a ricostruire un rapporto equilibrato e Antonella in un'intervista lo ha descritto come un "fratello ed è diventato finalmente un uomo e un padre più accogliente". Maelle ama la musica, passione che ha ereditato dal padre, e in passato Clerici l'ha descritta così: "Mi dicono gli insegnanti che è sempre allegra, ha questo ‘buongiorno’ squillante, è gentile e mai arrogante, si prodiga per gli altri e non dice mai che è mia figlia per non avere vantaggi".