Antonella Clerici apre l'album dei ricordi per festeggiare la figlia: l'emozionante video con dedica

Antonella Clerici ha scelto alcune foto per esprimere le emozioni di mamma in occasione del compleanno della sua Maelle. Oggi la figlia nata dall'amore per l'ex marito Eddy Martnens compie 15 anni e la gioia di vederla bellissima adolescente si unisce alla nostalgia di ricordarla come la bimba che è stata in un passato che sembra appena trascorso. Ancora piccola con il ciuccio in bocca, abbracciata a un grande peluche a forma di panda o all'indimenticabile cane Oliver; e poi da sola pensierosa o insieme a lei in alcuni selfie che raccontano la loro complicità: questi gli scatti contenuti nel video Instagram postato dalla conduttrice nelle prime ore del 21 febbraio, cadenzati dal brano "A modo tuo" cantato da Elisa che fa da sottofondo musicale alla sua dedica. "Istanti di vita! Così, velocissimi sono arrivati anche i tuoi 15 anni. Auguri amore mio infinito" ha scritto mamma Antonella a corredo del breve filmato che condivide una piccola raccolta di ricordi. Tantissimi i follower che si stanno unendo a questi dolci auguri: da Giovanna Civitillo a Giorgia, da Carlo Conti a Paola Perego, simbolo di un amore che la conduttrice ha raccontato spesso in diverse occasioni e che ritrova anche qua la sua nuova, dolce esternazione.

Antonella Clerici: "Mia figlia Maelle vittima di bullismo"

Di recente Antonella Clerici si è raccontata ai microfoni di Mamma Dilettante 2, il podcast condotto da Diletta Leotta, approfondendo proprio il tema della maternità, tra gioie e difficoltà. In questa occasione la conduttrice ha parlato anche di uno spiacevole episodio riguardante la proprio la sua Maelle che, iniziato le scuole medie, è stata vittima di bullismo proprio perché figlia sua. "Qualcuno le ha detto: 'Tu parli, ma sei la figlia di'. Lei all'inizio ha incassato, perché ho visto che un po' ci ha sofferto. Ma poi è riuscita a ribaltare la situazione. Alla fine della terza media ho visto che chi prima la denigrava poi era dalla sua parte. Maelle è stata brava e intelligente a gestire quella situazione", ha confidato.