Antonella Clerici cucina in diretta con la figlia Maelle: “Timidissima, è lei la vera cuoca di casa”

La conduttrice si racconta in collegamento con Domenica In e fa una sorpresa a Mara Venier facendo arrivare la bambina con lei

È un’Antonella Clerici raggiante quella che apre le porte della sua cucina a Mara Venier per un collegamento durante l’ultima puntata di Domenica In. Dalla sua casa in mezzo ai boschi dove vive insieme alla figlia Maelle e al compagno Vittorio Garrone ad Arquata Scrivia, la bionda conduttrice ha parlato della sua vita ritirata in famiglia, lontana dalla città. Una vita diversa da quella che ha sempre vissuto in precedenza, ma che la rende felice.

“Tutti i giorni vado e vengo da Milano, perché mi piace tornare a casa, dai miei affetti. Qui c’è Maelle, Vittorio, i suoi figli, i nostri cani. Qualche volta, rarissimamente, mi fermo a Milano. Sono cinquanta minuti di auto, nel tragitto leggo, guardo le mail, così quando arrivo a casa spengo tutto e mi dedico alla mia famiglia”, ha raccontato Antonella Clerici.

La nuova vita di Antonella Clerici in mezzo ai boschi

La conduttrice ha pubblicato un libro di ricette e racconti, ‘È sempre mezzogiorno’. “Io come te abbiamo fatto un patto con il pubblico: raccontarci molto - ha detto Clerici all’amica Mara Venier - Mettiamo il cuore nelle interviste, in qualsiasi cosa facciamo. Mi sembrava giusto ripartire raccontando cosa ho imparato io dal bosco, dall’orto, dalla natura. Io ero una cittadina, abituata a vivere a Roma. Mi sono trovata catapultata in una realtà molto più piccola ma molto bella. È scoppiata la pandemia e sono stata una privilegiata, ma quando ho fatto questa scelta pochi ci credevano, mi dicevano ‘Vedrai, ti annoierai’. Mi mancano gli amici, certo, ma ci si sente, la tecnologia aiuta. La cosa bella è essere qui, immersi in questo bosco, e mi piace moltissimo”.

Antonella Clerici a Domenica In con la figlia Maelle

L’amore con Garrone va a gonfie vele e sua figlia Maelle cresce a vista d’occhio. Timidissima, alta ormai quasi quanto la madre, fra poco compirà 12 anni e la madre l’ha voluta acconto a sé a un certo punto del collegamento. “Maelle è la vera cuoca di casa”, ha detto Antonella Clerici. La bambina finora ha sempre rifiutato di comparire nei programmi della madre, ma si è lasciata convincere a comparire in collegamento con zia Mara e a dimostrare le sue doti di cuoca, cucinando una torta salata, e mostrando un grande affiatamento con la mamma.