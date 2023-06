Antonella Clerici mamma orgogliosa: in una foto tutta l'emozione per il traguardo della figlia Maelle

L'ultima foto postata da Antonella Clerici tra le sue foto Instagram racconta tutta l'emozione di una mamma davanti alla sua "bambina" ormai cresciuta: oggi la sua Maelle ha sostenuto gli esami di terza media, un traguardo scolastico importante che apre la strada a un nuovo periodo di vita della 14enne nata dall'amore per l'ex marito Eddy Martens. "Esami finiti. Maelle verso il liceo classico" ha scritto la conduttrice Rai per descrivere lo scatto che mostra la futura liceale, sorridente con lo zaino in spalla e l'espressione emozionata.

"A scuola la chiamavano la figlia della Clerici, come fosse una raccomandata, ma lei con grande tenacia è riuscita a farsi apprezzare" ha raccontato di recente Antonella parlando della figlia: "Ha tante amiche e l'anno prossimo farà il classico a Novi, un ottimo liceo pubblico. Lei lo sa: il mio mantra è la cultura rende liberi. E infatti è una ragazza studiosa". Maelle vive con la madre e il compagno Vittorio Garrone, ma ottimo è il rapporto con papà Eddy: "Lui vive in Belgio e non era facile. Le prime volte che doveva andare da lui si rifiutava ma devo dire che Eddy è stato intelligente perché non l'ha mai forzata" ha raccontato ancora Antonella che ha descritto l'ex marito come un "fratello ed è diventato finalmente un uomo e un padre più accogliente".