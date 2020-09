Antonella Clerici scrive alla figlia per il suo primo giorno di scuola: “Uscirai adulta”

C’è anche Antonella Clerici nella folta schiera dei genitori che oggi, lunedì 14 settembre, si trovano alle prese con il primo giorno di scuola dei loro figli, chiamati a varcare la soglia dei loro istituti sei mesi dopo la loro chiusura a causa della pandemia di coronavirus. Proprio come successo per la fine di un anno scolastico sconvolto dal lockdown, anche per questa occasione la conduttrice ha affidato a Instagram una riflessione su un giorno così importante per Maelle, la figlia nata 11 anni fa dalla relazione con l’ex Eddy Martens che oggi inizia le scuole medie. E’ per lei il pensiero più emozionante, la dedica rivolta alla sua “bambina” ritratta di spalle con lo zainetto su una spalla pronta a iniziare il suo percorso.

“Si va... prima media. Primo giorno di scuola...entri bambina uscirai adulta... buon cammino amore mio”, ha scritto mamma Antonella a corredo dello scatto, gettonatissimo da quanti hanno condiviso con lei l’emozione per un giorno così importante in un periodo che resterà unico nella storia del nostro paese.

Antonella Clerici, l’appello per ‘salvare’ l'ultimo giorno di scuola della sua Maelle

Per Antonella Clerici il percorso scolastico della figlia Maelle è stato sempre molto importante. A maggio scorso sui social la conduttrice lanciò un appello per sua figlia Maelle, ma allo stesso tempo per tutti i bambini che come lei avrebbero cambiato scuola senza aver avuto la possibilità di salutare come si deve quella che li ha accolti per anni per via delle rigide norme anti-covid. "La mia Maelle, come mezzo milione di altri bambini, finirà la 5 elementare senza rivedere i suoi compagni di scuola. Da grande si ricorderà del virus che ha sconvolto il mondo e anche un po' la sua vita di bambina. Salviamo l'ultimo giorno di scuola", era stato il tweet della conduttrice che, qualche settimana dopo, aveva condiviso lo scatto che mostrava la sua bambina nel suo “emozionante ultimo giorno di scuola”.