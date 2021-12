Antonella Clerici parla della figlia Maelle: "Non pensa mai di essere all'altezza, come me"

Una carriera piena di successi, ma il trionfo più grande è sua figlia Maelle, nata nel 2009 dalla relazione con l'ex compagno Eddy Martens. Oggi ha 12 anni ed è sempre più simile alla mamma. Parola della conduttrice, che in un'intervista a Gente svela: "Mi ritrovo nella sua timidezza".

La somiglianza tra madre e figlia è innegabile: "Anche lei come me, che mi sono sempre sentita Cenerentola al ballo, non pensa mai di essere all'altezza della situazione - racconta Antonella Clerici - anche se studia tanto e sa di essere preparata. E Maelle, come me, non ama mostrarsi". Timida e riservata, ma molto attenta ai bisogni delle persone che la circondano: "E' alta un metro e 70, adora cucinare e ora che è nella fase preadolescenza, è alla ricerca della sua piccola indipendenza - continua a raccontare la conduttrice - A volte dice: 'Mamma, vado alle giostre'. Poi la vedo uscire di casa e mi rendo conto di quanto sia diventata grande. Sai cosa mi rende orgogliosa? Quando i professori di scuola mi dicono che è una bambina gentile, predisposta a tendere la mano a chi è in difficoltà".

Il rapporto tra Maelle e il papà

Antonella Clerici ha cresciuto Maelle quasi da sola dopo la separazione da Eddy Martens, avvenuta nel 2016 dopo dieci anni d'amore. Negli ultimi tempi, però, l'ex compagno si è riavvicinato molto a sua figlia e oggi il loro rappporto è ottimo, come aveva fatto sapere la conduttrice in un'intervista: "Si è riavvicinata molto al papà. Eddy sta facendo un percorso importante. Prima nostra figlia lo viveva con un certo timore reverenziale, anche perché vivendo lui all'estero la distanza non aiuta. Ora li sento chiacchierare al telefono, ridendo e scherzando. Maelle è più spontana, più libera di dire quello che le passa per la testa e io ne sono davvero sollevata". Maelle è molto legata anche a Vittorio Garrone, compagno di Antonella Clerici.