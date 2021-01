Antonella Clerici mamma nostalgica: la foto di Maelle da piccola

Il tempo vola e nessuno lo sa meglio di una mamma. Da pannolini e biberon ai primi momenti di libertà di un figlio è un attimo, come fa notare Antonella Clerici nel suo ultimo post su Instagram. La conduttrice ha pubblicato una foto di Maelle - la figlia avuta dall'ex compagno Eddy Martens - quando era piccolina. "Qualche anno fa" ha commentato, lasciando un cuore per quell'immagine che le ricorda un periodo che non torna più.

Un momento di nostalgia per mamma Antonella, come accade spesso sul suo profilo, dove le capita di condividere foto di famiglia di anni fa oppure ricordi di Oliver, il suo amato labrador che non c'è più. La Clerici è molto legata al passato, anche se la sua favola è il presente, con il compagno Vittorio Garrone nella loro splendida casa nel bosco, ad Arquata Scrivia, dove si sono trasferiti nel 2018 insieme a Maelle. È qui che la conduttrice trascorre i momenti più belli, circondata dalla sua famiglia e dalla natura, lasciando tutti gli altri pensieri a chilometri di distanza.

Il post pubblicato da Antonella Clerici

Antonella Clerici e l'amore per Maelle

Il prossimo 21 febbraio Maelle compirà 12 anni. È l'unica figlia di Antonella Clerici, nata dalla sua relazione con il ballerino Eddy Martens, finita nel 2016. Le due sono legatissime, come ha raccontato la conduttrice a Today qualche mese fa: "Mi fido della mia bambina. Maelle è molto sveglia, intelligente e ha un senso dell'humor che raramente ho visto in una bambina di 11 anni. È una bambina consapevole e responsabile, si fa lo zaino da sola, fa i suoi compiti. È lei che mi dice le cose, 'mamma è arrivato questo', 'bisogna pagare il bollettino'. Non sono una mamma giocosa ma condivido tanto con lei. Guardiamo insieme la televisione, discutiamo, a volte vuole vedere film più per grandi e allora glieli spiego, lei mi fa domande. È una bambina molto attenta e molto di cuore".