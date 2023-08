Antonella Clerici, la foto acqua e sapone: tutti pazzi per il selfie senza trucco

Antonella Clerici in versione acqua e sapone, senza la messa in piega, senza gli abiti eleganti delle prime serate o quelli con cui conduce È sempre mezzogiorno. Una Antonella Clerici rilassata e soprattuto felice di poter godere della compagnia della sua famiglia.

"Per me la vera vacanza è così. Senza filtri senza trucco e parrucco senza tacchi né vestiti eleganti né movida. Con la famiglia, gli amici, i miei cani che amo. In una straordinaria semplicità... Sereno agosto a tutti", questo ha scritto la conduttrice come didascalia della foto che ha pubblicato su Instagram. Poco dopo ha condiviso anche una storia in cui si mostra sorridente e spettinata dal vento, due parole descrivono quel momento "In libertà".

La foto è stata molto apprezzata dai follower della 59enne come dimostrano i tanti mi piace e commenti, tra questi anche quello di un'utente che ha scritto: "'Senza' è in certi casi una parola bellissima. Perché la serenità mi pare sia fatta più che di addizioni, di sottrazioni. Ti abbraccio". E Clerici si è limitata a rispondere con un "Già".