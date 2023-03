Antonella Clerici: "Maelle andrà al liceo pubblico. Ritocchini? Ho in programma un lifting"

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate della tv italiana. La sua spontaneità, la sua gentilezza, ma anche il suo essere schietta sono le caratteristiche che più la contraddistinguono oltre alla professionalità. Per circa due anni è stata lontana dalla tv, ma dal suo ritorno, con È quasi mezzogiorno, molto è cambiato e infatti Clerici ammette di aver deciso di prendere meno impegni, di dedicarsi solo ai programmi che ama per poter trascorrere il tempo con la sua famiglia.

L'amore per Vittorio e il suo orgoglio: la figlia Maelle

E parlando di famiglia non può non essere citato l'amore della sua vita: Vittorio Garrone. Clerici ammette, in un'intervista al settimanale Oggi, che non avrebbe mai pensato di provare un sentimento così bello e forte dopo le delusioni che ha vissuto e invece... La loro famiglia allargata, dopo un periodo complesso adesso è unita e felice e anche Maelle, la figlia di Antonella avuta con Eddy Martens, è serena e tranquilla.

Sul suo trasferimento da Roma alla periferia Antonella spiega: "È stato un percorso. All'inizio della mia relazione con Vittorio, lo rifiutava. Quando veniva a Roma lui doveva dormire sempre in albergo. Col tempo ha imparato a conoscerlo e credo che vedermi felice l'abbia rassicurata". "Maelle - aggiunge - ha sempre avuto la passione per i cavalli, come Vittorio che li alleva, e qui (intende nella villa in mezzo al bosco in cui vivono, ndr) per lei è un paradiso".

Anche con il padre adesso Maelle ha un buon rapporto, "lui vive in Belgio e non era facile. Le prime volte che doveva andare da lui si rifiutava ma devo dire che Eddy è stato intelligente perché non l'ha mai forzata".

Clerici poi riconosce che la figlia è maturata, "a scuola la chiamavano la figlia della Clerici, come fosse una raccomandata, ma lei con grande tenacia è riuscita a farsi apprezzare. Ha tante amiche e l'anno prossimo farà il classico a Novi, un ottimo liceo pubblico. Lei lo sa: il mio mantra è la cultura rende liberi. E infatti è una ragazza studiosa".

Antonella Clerici e i ritocchini

La conduttrice non ha mai nascosto di aver ricorso a dei ritocchini: ne fa due ogni anno. Ma al settimanale ha svelato che starebbe pensando di sottoporsi a un lifting. "Due volte all'anno vado dal medico a fare il botulino e la biostimolazione - ha spiegato Clerici -. Non amo i filler, i riempitivi, perché stravolgono la faccia. Forse metterò in calendario un lifting che mi dia un rinfrescata. Ho appena visto una collega che l'ha fatto ed è bellissima: sembra riposata non finta. Le ho fatto i complimenti e le ho chiesto subito il numero del chirurgo".