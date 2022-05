Antonella Clerici abbraccia Lorenzo Biagiarelli per la morte del suo cane: "Conosco quel dolore"

Selvaggia Lucarelli ha condiviso con i suoi follower il dolore per la morte di Godzilla, il cane che lei, il figlio Leon e il fidanzato Lorenzo Biagiarelli amavano moltissimo. L'amico a 4 zampe, di razza Cavalier King Charles Spaniel, nell'ultimo anno aveva avuto diversi problemi di salute che lo avevano anche costretto al ricovero in clinica. Oggi la triste notizia, condivisa anche in diretta tv da Antonella Clerici che con Biagiarelli, blogger esperto di cucina, lavora insieme nel programma di Rai 1 E' sempre mezzogiorno.

"Siccome noi siamo una grande famiglia volevo darti un abbraccio forte forte" ha detto la conduttrice interrompendo per qualche minuto la scaletta del programma: "Oggi Lorenzo ha perso il suo amato cane Godzilla ed è una giornata un po’ così. Io lo so perché quando è mancato il mio Oliver, che per me è stato il compagno di vita come il vostro cane... E' un dolore che solo chi ama gli animali può capire e anche se soffriva da tanto". Il riferimento è alla personale esperienza risalente al 2018, quando il suo Labrador morì dopo ben 15 anni.

Emozionato Lorenzo che ha ribadito il legame fortissimo che lo legava a Godzilla che lascia un vuoto immenso nonostante lui e tutta la sua famiglia fossero preparati all'addio dopo due anni di malattia. "Oggi ho pensato comunque di venire perché ci sono persone che magari hanno anche sofferto di più... Non si è mai pronti psicologicamente", ha commentato ringraziando per l'affetto.

Il video a partire dal minuto 0:56