Antonella Clerici parla della figlia Maelle e rivela com'è lei come madre

Antonella Clerici si è raccontata ai microfoni di Mamma Dilettante, il podcast ideato da Diletta Leotta mentre era in gravidanza, e ha parlato di quanto è severa con la figlia Maelle, 14 anni, che a settembre ha iniziato il primo anno di liceo classico.

Non è stato semplice per la ragazzina essere la figlia di Antonella Clerici e proprio per il nome della madre ha subito la cattiveria dei bulli. “Quando ha iniziato le scuole medie, io credo che mia figlia sia stata vittima di bullismo. Proprio perché era mia figlia qualcuno glielo faceva pesare additandola come ‘figlia di’”, ha spiegato Clerici. “Qualcuno le ha detto ‘Tu parli, ma sei la figlia di’. Lei all’inizio ha incassato, perché ho visto che un po’ ci ha sofferto. Ma poi è riuscita a ribaltare la situazione. Alla fine della terza media ho visto che chi prima la denigrava poi era dalla sua parte. Maelle è stata brava e intelligente a gestire quella situazione", ha spiegato ancora Antonella.

Parlando di com'è come madre Clerici rivela di essere molto severa con la figlia ma solo per quanto riguarda l'educazione: "Sulla scuola intervengo molto, sono molto rigida, lei lo sa. E io le dico: 'Maelle cosa ti dice mamma?' e lei: 'Sì, mamma il tuo mantra: La cultura è libertà'". "La cultura è libertà soprattutto per una donna - ha specificato Clerici -, quindi non ti potranno mai prendere in giro se tu culturalmente sei preparata: se tu non sbagli i verbi quando parli, se tu sai leggere un contratto, se tu, se tu.. e questo Maelle è importante quindi è una consapevolezza che devi avere proprio perché sei donna".

Dopo aver ascoltato queste parole Leotta è intervenuta: "Posso usarla per Aria?". "Certo, anzi devi!", ha replicato la conduttrice di È sempre mezzogiorno.